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        Cinayet sanığı iki kardeşe müebbet hapis

        KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken başından tabancayla vurulan Ahmet Seçgin'in (31) ölümüyle ilgili yargılanan tutuklu sanık Adem Çobanoğlu (30) ve kardeşi Nedret Çobanoğlu (28), `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:25
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        Cinayet sanığı iki kardeşe müebbet hapis
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        KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken başından tabancayla vurulan Ahmet Seçgin'in (31) ölümüyle ilgili yargılanan tutuklu sanık Adem Çobanoğlu (30) ve kardeşi Nedret Çobanoğlu (28), `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 28 Temmuz 2021´de D-100 kara yolunun Kocaeli´nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Ahmet Seçgin´in kullandığı 41 DS 661 plakalı otomobil, kendisini takip eden otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu belirlenen Seçgin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan husumetli olduğu arkadaşları Adem Çobanoğlu ve kardeşi Nedret Çobanoğlu tutuklandı, B.F. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olayda kullanılan tabanca da polis tarafından bulunup, dosyaya eklendi.

        ARAÇ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Cumhuriyet savcısı daha önce verdiği mütalaasında, tabancayı ateşleyen tutuklu sanık Adem Çobanoğlu hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet ve olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması sebebiyle 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, kardeşi Nedret Çobanoğlu´nun `kasten öldürme´ suçundan beraatini, `suçluyu kayırma´ suçundan ise tutuklu geçirdiği süre gözetilerek tahliyesini, sanık B.F. hakkında ise `suçluyu kayırma´ suçundan yeterli delil olmaması sebebiyle beraatini talep etti.

        CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

        Araç içinden ve dışından kaydedilen yeni görüntü kayıtlarının ortaya çıkıp dava dosyasına eklenmesiyle Cumhuriyet savcısı mütalaasını değiştirdi. Nedret Çobanoğlu´nun daha önce `kasten öldürme´ suçundan beraatini talep eden savcı, bu kez ağabeyiyle birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini kanaat getirerek her iki kardeşin müebbet hapsini istedi. Suçluyu kayırma suçundan tutuksuz yargılanan B.F.´nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

        Bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Adem Çobanoğlu, Nedret Çobanoğlu, öldürülen Ahmet Seçgin´in babası İbrahim Seçgin ve taraf avukatları hazır bulundu. Baba Seçgin sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Ailenin avukatı ise olayın tasarlayarak meydana geldiğini, sanıkların bu suçtan ceza alması gerektiğini söyledi.

        `AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM´

        Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu, "Olayı aydınlatmak için her şeyi anlattım, hiçbir şey saklamadım. Olay bir anda gelişti. Uyardım, `bırak gitsin´ dedim. Benim müdahalem olmamıştır. Ben sadece araçta abimin yanında bulundum. Benim bir müdahalem olmamıştır. Uzunca bir süre haksız olarak tutuklu kaldım" dedi.

        Tutuklu sanık Adem Çobanoğlu ise "Ben sadece havaya doğru ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları mütalaaya katılmadıklarını belirtirken son sözleri sorulan sanıklar tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adem ve Nedret Çobanoğlu´nun birlikte hareket ederek `kasten öldürme´ suçu işlediklerine kanaat getirdi. Mahkeme, 2 sanığın `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezasına, olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması nedeniyle ise 2´şer yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. `Suçluyu kayırma´ suçundan yargılanan B.F. ise beraat etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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