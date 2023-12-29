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        Kuzenini tabancayla vuran şüpheli adliyede

        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde köfte dükkanı işleten kuzeni Burak Emre Alp´i (40) tabancayla vurarak yaralayan S.A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:55
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        Kuzenini tabancayla vuran şüpheli adliyede
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        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde köfte dükkanı işleten kuzeni Burak Emre Alp´i (40) tabancayla vurarak yaralayan S.A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi´ndeki bir köftecide meydana geldi. Lokanta işleten Burak Emre Alp ile iş yerine gelen kuzeni S.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından S.A., tabancayla Burak Emre Alp´i vurdu. Göğsüne ve kasığına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Burak Emre Alp hastaneye sevk edilirken şüpheli S.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ifadesinde kuzeni ile aralarında çocukluktan bu yana gelen husumet olduklarını en son olayda da tartıştıktan sonra vurduğunu söylediği öğrenildi. 

        Burak Emre Alp'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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