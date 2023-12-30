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        Polis merkezinin karşısındaki börekçinin önünde otururken bıçaklandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polis merkezinin karşısındaki börekçide çalışan Hakan Burak Bağbancı, iş yerinin önünde otururken bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, polis merkezine sığınırken, peşinden koşan şüpheli ise bahçede yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:40
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        Polis merkezinin karşısındaki börekçinin önünde otururken bıçaklandı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polis merkezinin karşısındaki börekçide çalışan Hakan Burak Bağbancı, iş yerinin önünde otururken bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, polis merkezine sığınırken, peşinden koşan şüpheli ise bahçede yakalandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Burak Bağbancı, çalıştığı börekçinin önünde otururken, ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, caddenin karşısındaki polis merkezine kaçarken; saldırgan ise peşinden koştu. Şüpheli, polis merkezinin bahçesinde, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Bağbancı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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