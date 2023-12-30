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        2 gündür haber alınamıyordu, dere yatağına düşen aracında ölü bulundu

        KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Haşim Yıldız(84), dere yatağına düşen otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:15
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        2 gündür haber alınamıyordu, dere yatağına düşen aracında ölü bulundu
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        KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Haşim Yıldız(84), dere yatağına düşen otomobilinde ölü bulundu.

        Kandıra ilçesinin kırsal Sarıcaali Mahallesi'nde sabah saatlerinde yoldan geçen kişi, dere yatağındaki otomobili görüp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla vinçle otomobil çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde, Haşim Yıldız´ın cesedi bulundu. Yıldız´ın perşembe günü emekli aylığını çekmek için evden çıktığını bir daha da haber alınamadığı belirlendi.

        Haşim Yıldız´ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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