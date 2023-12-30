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        Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

        KOCAELİ´de özel harekat polislerinin de desteğiyle DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:55
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        Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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        KOCAELİ´de özel harekat polislerinin de desteğiyle DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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