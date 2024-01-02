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        Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptı. Kazada araçtaki 14 kaçak göçmen ve polis otosundaki 4 polis memuru olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 06:46 Güncelleme: 02.01.2024 - 06:50
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        Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptı. Kazada araçtaki 14 kaçak göçmen ve polis otosundaki 4 polis memuru olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Körfez gişeleri mevkii İstanbul yönünde meydana geldi. Otoyolda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari araç ile polis arasında kovalamaca başladı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler aracı durdurmak için hamle yaptıkları sırada, şüpheli araç kendisini kovalayan 2 polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

        Kazayı gören polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde 14 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan 14 kaçak göçmen ve 4 polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçları bölgeden kaldıran polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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