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        Otobüste tartıştıkları Caner´i takip edip bıçakladılar

        KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde 4 kişi, otobüste tartıştıkları Caner Kaplan´ı (20) takip edip, döverek bıçakladı. Ağır yaralanan Kaplan tedaviye alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:40
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        Otobüste tartıştıkları Caner´i takip edip bıçakladılar
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        KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde 4 kişi, otobüste tartıştıkları Caner Kaplan´ı (20) takip edip, döverek bıçakladı. Ağır yaralanan Kaplan tedaviye alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Caner Kaplan ile akraba olan A.T., B.T., S.T. ve Ö.B. arasında otobüste bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Otobüsten inen Kaplan evine doğru yürürken, 4 şüpheli de peşine düştü. Bir süre sonra şüpheliler, Kaplan'ı dövüp, bıçakladıktan sonra kaçtı.

        Caner Kaplan ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaplan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler A.T., B.T., S.T. ve Ö.B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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