2 yıl önce boşandığı kadını öldüren şüpheli, polise teslim oldu (2)
TOPRAĞAVERİLDİ
Kocaeli´nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan için Gebze´nin Abdi İpekçi Mahallesi Fatih Orta Camii´nde ikindide cenaze namazı kılındı. Dağaşan'ın cenazesi, namazın ardından Balçık Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenaze namazına Dağaşan'ın yakınları, akrabaları ve ailesi katıldı.
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