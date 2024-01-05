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        2 yıl önce boşandığı kadını öldüren şüpheli, polise teslim oldu (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:50
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        2 yıl önce boşandığı kadını öldüren şüpheli, polise teslim oldu (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kocaeli´nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan için Gebze´nin Abdi İpekçi Mahallesi Fatih Orta Camii´nde ikindide cenaze namazı kılındı. Dağaşan'ın cenazesi, namazın ardından Balçık Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenaze namazına Dağaşan'ın yakınları, akrabaları ve ailesi katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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