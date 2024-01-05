2 yıl önce boşandığı kadını öldüren şüpheli, polise teslim oldu (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Kocaeli´nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan için Gebze´nin Abdi İpekçi Mahallesi Fatih Orta Camii´nde ikindide cenaze namazı kılındı. Dağaşan'ın cenazesi, namazın ardından Balçık Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenaze namazına Dağaşan'ın yakınları, akrabaları ve ailesi katıldı.