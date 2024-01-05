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        3 denizde DENİZKURDU Tatbikatı

        DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı´nın planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-1/2024 Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz´de gerçekleştirilecek. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli mühimmatlar ile araçlar da kullanılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:45
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        3 denizde DENİZKURDU Tatbikatı
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        DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı´nın planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-1/2024 Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz´de gerçekleştirilecek. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli mühimmatlar ile araçlar da kullanılacak.

        Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı´nda DENİZKURDU-1/2024 Tatbikatı öncesinde brifing verildi. Brifinge, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal katıldı.

        TATBİKATIN AMACI ANLATILDI

        Tatbikatla ilgili bilgi veren Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, "DENİZKURDU-1/2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´nca icra edilen fiili bir tatbikattır. Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedeflenmektedir" dedi.

        Tatbikatta görev alacak gemi ve timlerle ilgili de bilgi veren Türkkan, "DENİZKURDU-1/2024 Tatbikatı´na 8 fırkateyn, 3 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 47 yardımcı sınıf gemi, 13 karakol gemisi, 9 çıkarma gemisi, 10 uçak, 17 helikopter, 22 insansız hava aracı, 5 SAT görev timi, 5 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı´ndan taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, ağır yük helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı´ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, Sahil Güvenlik Komutanlığı´ndan 2 sahil güvenlik arama-kurtarma gemisi ve 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile deniz ulaştırması için iş birliği ve rehberlik (DUİR) faaliyeti icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

        `YAKLAŞIK 17 BİN PERSONELİN İŞTİRAK ETMESİ PLANLANDI´

        "Tatbikat kapsamında toplamda 110 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 insansız hava aracı, 1 kamu kurumu dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin personelin DENİZKURDU-1/2024 Tatbikatı´na iştirak etmesi planlandı" diyen Tuğamiral Türkkan, "Tatbikat süresince temel deniz hareket nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, su üstü, hava ve kara hedeflerine fiili silah atışları, deniz ulaştırması için iş birliği ve rehberlik ile 12 Ocak tarihinde Aksaz Marmaris´e istinaden seçkin gözlemci günü icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihlerinde Karadeniz ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 43 unsur tarafından liman ziyaretleri planladık" ifadelerini kullandı.

        TATBİKATTA YAPILACAKLARI ANLATTI

        Tatbikatta yapılacakları da anlatan Türkkan, "Tatbikat kapsamında radar akiseli su üstü hedefi kullanılarak su üstü atışları, manş uçağının çektiği hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava unsurlarımızla güdümlü mermi atışları icra edilecektir. Gücünü ve kararlılığını büyük Türk Milleti´nden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar, ve uçar unsurları ile başta 'Mavi Vatan'ımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırların ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletin emrinde ve görevinin başındadır" dedi.

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