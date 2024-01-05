Tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu, kuruyemişçiden alışveriş yapıp, ateş etmeye devam etti (2)
TUTUKLANDI
Kocaeli´ninİzmit ilçesinde, tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce cezaevinde olduğu, pandemi döneminde denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi. Olayda ağır yaralanan S.Ç.´nin ise tedavisi sürüyor.
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