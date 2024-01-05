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        Tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu, kuruyemişçiden alışveriş yapıp, ateş etmeye devam etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:30
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        Tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu, kuruyemişçiden alışveriş yapıp, ateş etmeye devam etti (2)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli´ninİzmit ilçesinde, tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce cezaevinde olduğu, pandemi döneminde denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi. Olayda ağır yaralanan S.Ç.´nin ise tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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