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        Organları bağışlanan Özge´nin cenaze aracına, `6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı

        KOCAELİ'de, beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren sağlık teknisyeni Özge Berber (40), son yolculuğuna uğurlandı. 'Organ bağışçısı' olduğu belirlenen ve bağışlanan organlarıyla 6 kişiye hayat verecek olan Berber'in cenazesinin taşındığı araca, 'Gençliğinin baharında 6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:30
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        Organları bağışlanan Özge´nin cenaze aracına, `6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı
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        KOCAELİ'de, beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren sağlık teknisyeni Özge Berber (40), son yolculuğuna uğurlandı. 'Organ bağışçısı' olduğu belirlenen ve bağışlanan organlarıyla 6 kişiye hayat verecek olan Berber'in cenazesinin taşındığı araca, 'Gençliğinin baharında 6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı.

        Çayırova ilçesinde, sağlık teknisyeni Özge Berber, 29 Aralık'ta beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Berber´in beyin ölümü gerçekleşti. Berber'in ailesi, 'organ bağışçısı' olduğunu öğrendikleri kızlarının organlarının bağışlanmasını kabul etti. Uzman ekip tarafından ameliyatla alınan Özge Berber'in organları, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere belirlenen hastanelere gönderildi.

        Özge Berber için Çayırova Abdal Musa Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenazede, yakınları gözyaşı döktü. Berber'in tabutunun koyulduğu cenaze aracına da 'Gençliğinin baharında 6 bedene yeniden can oldun' yazısı asıldı. Özge Berber, Gebze Merkez Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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