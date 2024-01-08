Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        3 evden hırsızlık yapan şüphelilere 4'üncü adreste suçüstü

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan, 4'üncü adrese girerken yakalanan M.S. ile gözcülük yapan R.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 evden hırsızlık yapan şüphelilere 4'üncü adreste suçüstü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan, 4'üncü adrese girerken yakalanan M.S. ile gözcülük yapan R.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolunda meydana geldi. Bir kişinin apartmanın 1'inci katındaki balkona tırmandığını görenler, polise ihbarda bulundu. Polis, hırsızlık amaçlı eve girmeye çalışan M.S.'yi balkonda yakaladı. M.S.'ye gözcülük yapan R.B. de polis ekiplerince yakalandı. M.S. ve R.B.'nin daha önce de 3 evden daha hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildikleri sırada R.B., el hareketi yaptı. M.S. ise "Akıllı olun, yalan yanlış yazmayın" diyerek bağırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Meslek lisesi öğretmeni, fiber optik eğitimi için Uşak'tan Kocaeli'ne geliy...
        Meslek lisesi öğretmeni, fiber optik eğitimi için Uşak'tan Kocaeli'ne geliy...
        13 yaşındaki Gökçe'nin ölümüyle ilgili 'takipsizlik' kararı
        13 yaşındaki Gökçe'nin ölümüyle ilgili 'takipsizlik' kararı
        Kocaeli Valisi Yavuz, aile ziyaretlerini sürdürüyor
        Kocaeli Valisi Yavuz, aile ziyaretlerini sürdürüyor
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Yeniden aday olan Tahir Büyükakın Kocaeli´nde coşkuyla karşılandı
        Yeniden aday olan Tahir Büyükakın Kocaeli´nde coşkuyla karşılandı