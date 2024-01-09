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        Kedi ilanıyla 4 bin lira dolandıran 2 sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi

        KOCAELİ´de, sosyal medya sayfasından paylaştıkları ilandaki kediyi sahiplenmek isteyen M.Ç.B.´yi 4 bin TL dolandırdıkları öne sürülen M.K. ve M.K. hakkında 3´er yıldan 10´ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:25
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        Kedi ilanıyla 4 bin lira dolandıran 2 sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemi
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        KOCAELİ´de, sosyal medya sayfasından paylaştıkları ilandaki kediyi sahiplenmek isteyen M.Ç.B.´yi 4 bin TL dolandırdıkları öne sürülen M.K. ve M.K. hakkında 3´er yıldan 10´ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        M.Ç.B. isimli kadın, sosyal medya sayfasında gördüğü ilandaki kediyi sahiplenmek için iletişime geçti. İlan sahipleri M.Ç.B.'den kedinin nakli için farklı gerekçelerle 4 bin TL aldı. M.Ç.B., ilanı veren kişilerin hem sık sık para istemeleri hem de kediyi göndermedikleri gerekçesiyle dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, ilanı veren M.K ve M.K.´yi gözaltına aldı. M.K ve M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' suçlamasıyla 3´er yıldan 10´ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        `NE PARAYI NE DE KEDİYİ ALABİLDİM´

        Davanın ilk duruşması Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. M.Ç.B. salonda hazır bulunurken, sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Dinlenen M.Ç.B., "Şahıslar, hayvanı ücretsiz olarak verdiklerini, ancak pet taksi ücreti gerektiğini söylediler. Kendilerine inandım ve benden istedikleri bin 790 TL'yi verilen İBAN adresine yolladım. Ancak bir süre sonra şahıslar, paranın sisteme düşmediğini söyleyerek tekrardan para istedi. Toplamda 4 bin TL ödeme daha yaptım. Dolandırıldığımı anladım. Şahıslar sahte diploma da kullanıyorlarmış. Ne parayı ne de kediyi alabildim, şikayetçiyim" dedi.

        Mahkeme heyeti, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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