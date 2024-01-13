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        12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 43 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:54
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        12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 43 şüpheli adliyede (2)
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        33 TUTUKLAMA

        Kocaelimerkezli 12 ilde, e- ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, işlemleri tamamlanan 2 şüpheliyi daha adli makamlara sevk etti. Adliyeye sevk edilen toplam 43 kişiden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ünün Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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