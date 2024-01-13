12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 43 şüpheli adliyede (2)
33 TUTUKLAMA
Kocaelimerkezli 12 ilde, e- ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, işlemleri tamamlanan 2 şüpheliyi daha adli makamlara sevk etti. Adliyeye sevk edilen toplam 43 kişiden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ünün Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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