12 ilde e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 43 şüpheli adliyede (2)

33 TUTUKLAMA

Kocaelimerkezli 12 ilde, e- ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, işlemleri tamamlanan 2 şüpheliyi daha adli makamlara sevk etti. Adliyeye sevk edilen toplam 43 kişiden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ünün Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.