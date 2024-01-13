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        'Dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, 1 kişiyi tüfekle vurmuş

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü A.B., takip sonucu yakalandı. A.B.'nin Gölcük ilçesinde 1 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı ve alkollü olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 23:05
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        'Dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, 1 kişiyi tüfekle vurmuş
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü A.B., takip sonucu yakalandı. A.B.'nin Gölcük ilçesinde 1 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı ve alkollü olduğu belirlendi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Ticaret Odası önünde polis ekipleri yol uygulaması yaptı. Polis ekibi, uygulama kapsamında A.B. yönetimindeki 37 ACD 112 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu otomobil, 1 kilometre uzakta Yeni Yalı Mahallesi Kaplan Sokak'ta polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde A.B.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda da bir pompalı tüfek bulundu. Ekipler, yaptığı araştırma sonucu A.B.'nin bugün Gölcük ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi omzundan vurduğunu tespit etti. A.B., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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