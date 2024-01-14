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        Kocaelispor'dan hakemlere tepki

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:40
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        Kocaelispor'dan hakemlere tepki
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        "Üzerimizeoynanan oyunlara karşı artık susmayacağımız gibi, yapılacak en sert açıklamayı yapacağız, alınacak en sert tedbirleri alacağız"

        Dinçer AKBİR - Nazım Özgün ERBULAN / İZMİT(Kocaeli),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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