Kocaelispor'dan hakemlere tepki
"Üzerimizeoynanan oyunlara karşı artık susmayacağımız gibi, yapılacak en sert açıklamayı yapacağız, alınacak en sert tedbirleri alacağız"
Dinçer AKBİR - Nazım Özgün ERBULAN / İZMİT(Kocaeli),
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