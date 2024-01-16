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        `Dur´ ihtarına uymayıp çarptığı polis memurunu şehit eden sürücüye müebbet hapis cezası

        KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp hafif ticari araçla çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk'u (41) şehit eden Onur Uçar, 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:50
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        `Dur´ ihtarına uymayıp çarptığı polis memurunu şehit eden sürücüye müebbet hapis cezası
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        KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp hafif ticari araçla çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk'u (41) şehit eden Onur Uçar, 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

        Olay, 24 Şubat 2023'te Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur Uçar´a `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk ile polis aracına çarpıp, kaçtı. Yaralanan Canoluk, ambulansla Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Evli ve 1 çocuk babası Canoluk, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybederek şehit oldu. Olayın ardından kaçan Onur Uçar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanan Uçar, hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        MAHKEME, KARARINI VERDİ

        Olayla ilgili Gebze 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Onur Uçar, şehit polis Canoluk´un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamında tüm delillerin toplanması ve eksik husus kalmaması sebebiyle sanık hakkında kararını verdi. Mahkeme, sanığın `Olası kastla öldürme´ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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