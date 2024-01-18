Öğrencisini darbeden öğretmene 3 bin TL para cezası KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, öğrencisi M.H.Y.'yi (17) darbeden Cafer D.'nin 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 'Hakaret' suçundan ise sarf edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilerek beraatine karar verildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, öğrencisi M.H.Y.'yi (17) darbeden Cafer D.'nin 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 'Hakaret' suçundan ise sarf edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilerek beraatine karar verildi.

Olay, 21 Mart 2022'de İzmit Mesleki Eğitim Merkezi´nde meydana geldi. Makine bölümü öğrencisi M.H.Y., öğretmeni Cafer D. tarafından darbedildi. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çekilen video da sosyal medyada yayınlandı. Darbedilen çocuğun kendi çocuğu olduğunu fark eden M.H.Y.'nin ailesi, Kocaeli Adliyesi´ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Cafer D.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, Kocaeli 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından açılan davanın karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Cafer D.´nin öğrencisi M.H.Y.´ye eliyle vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaraladığını ifade etti. Savcı, Cafer D. hakkında, 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak sureti' ile 'kasten yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası veya para cezası, 'hakaret' suçundan ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

'BU KELİME KABA SÖZ NİTELİĞİNDE'

Sanık avukatı, öğrencinin ruh ve beden bakımından kendini savunabilecek ve ifade edebilecek durumda olduğunu, müvekkilinin yaralama kastının olmadığını belirtti. Tanık ifadesinde Cafer D.´nin öğrenciye söylediği sözün 'hakaret' suçunu oluşmadığını savunan avukat, bu kelimenin kaba söz niteliğinde olduğunu ifade etti.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, Cafer D.´nin 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Cafer D.'nin 'hakaret' suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığı için beraatine karar veren mahkeme heyeti, sarf edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığını, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu kanaatine vardı.