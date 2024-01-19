Kocaeli'de silah kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı KOCAELİ'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 bin 316 değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 35 tabanca şarjörü, 10 ruhsatsız av tüfeği, 216 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 18 adet şarjör, 200 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'silah ticareti yapma' suçlamalarıyla işlem başlatıldı.