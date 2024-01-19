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        PFDK´dan Kocaelispor´a 478 bin TL ceza

        Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan maçta hakem hataları yaşandığını iddia eden Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yaptığı basın toplantısında maçın hakemlerine sert tepki gösterdi. Kulübün ve yöneticilerinin sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımlar hakkında PFDK´ya sevk edilen Kocaelispor hakkında alınan kararlar açıklandı. PFDK, kulübe ve yöneticilerine toplamda 478 bin 500 TL para cezası verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:55
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        PFDK´dan Kocaelispor´a 478 bin TL ceza
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        Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan maçta hakem hataları yaşandığını iddia eden Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yaptığı basın toplantısında maçın hakemlerine sert tepki gösterdi. Kulübün ve yöneticilerinin sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımlar hakkında PFDK´ya sevk edilen Kocaelispor hakkında alınan kararlar açıklandı. PFDK, kulübe ve yöneticilerine toplamda 478 bin 500 TL para cezası verdi.

        Kocaelispor, 1´inci Lig´in 18´inci haftasında 14 Ocak tarihinde deplasmanda oynanan maçta Manisa FK´ya 2-1 mağlup oldu. Maçta 2 golü ofsayt nedeniyle ve 1 de penaltısı VAR uyarısıyla iptal edilen Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından "Adaletiniz VAR mı?" başlığıyla video paylaşıldı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ise maçın ardından yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada hakemlere sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamanın ardından kulüp, Manisa FK maçının orta hakemi Mehmet Ali Özer, VAR Hakemi Onur Özütoprak ve VAR Hakemi Bülent Birincioğlu hakkında tahkikat yapılması ve tahkikat süresince nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvuruda bulundu.

        PFDK KARARLARI AÇIKLANDI

        Kulüp Başkanı Koyun´un açıklamaları, kulübün ve bazı yöneticilerinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kocaelispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na (PFDK) sevk edildi. PFDK´nın 18 Ocak 2024 tarihli ve 44 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. PFDK, kulüp tarafından 15 Ocak 2024 tarihinde basın mensuplarına yapılan ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarda `Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar ve Sportmenliğe Aykırı Hareketler´ nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Kulüp Başkanı Engin Koyun´a aynı gerekçelerden 200 bin TL, basın sözcüsü Tuncay Arıcan´a 19 bin 500 TL, Kocaelispor Yöneticisi Ömür Öztürk´e ise 39 bin TL para cezası verildi. PFDK, Kocaelispor ve Kulüp Başkanı Engin Koyun´un X hesabından yaptığı paylaşımla ilgili ise disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

        "HAKSIZ KARAR"

        Kocaelispor Kulübü sosyal medya hesabından alınan kararlar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "PFDK tarafından kulübümüze verilen para cezaları tüm camiamızın malumudur. Kulübümüz, yasal süresi içerisinde bahse konu para cezalarının iptali için öncelikle Tahkim Kurulu'na olmak üzere tüm iç hukuk yollarına başvuracaktır. Verilen haksız kararın iptal edilmemesi hallerinde, tüm iç hukuk yolları tükendikten sonra ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklamalarımızdan dolayı aldığımız para cezalarının iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2024-01-19 22:49:55

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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