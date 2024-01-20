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        Kocaelispor - Eyüpspor: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:20
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        Kocaelispor - Eyüpspor: 2-1
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        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci- Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Burak Öksüz, Vukovic, Barış Alıcı (Dk.45 Amaral), Yusuf Cihat Çelik(Dk.67 Mesut Can Tunalı), Candeias (Dk.89 Fofana), Beridze(Dk.67 Cem Ekinci), Tanque (Dk.81 Kouakou)

        EYÜPSPOR: Berke Özer- Mehmet Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Dk.78 Melih Kabasakal), Recep Niyaz (Dk.62 Tugay Kacar), Regattin (Dk.83 Sinan Gümüş), Saiz (Dk.78 Mustafa Pektemek), Prince, Bruno

        GOLLER: Dk.14 Candeias, Dk.69 Tanque (Kocaelispor)- Dk.23 Bruno (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Murat Uçar, Caner Erkin (Eyüpspor), Yusuf Abdioğlu, Kouakou (Kocaelispor)

        1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.

        2'nci dakikada hızlı hücumda Eyüpsporlu Prince, Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını göstererek, Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci'ye sarı kart gösterdi. Ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen hakem Yılmaz, hem penaltı kararını hem de Gökhan Değirmenci'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

        14'üncü dakikada Eyüpspor'un pas hatasını değerlendiren Kocaelisporlu Barış Alıcı topu ceza sahasına kadar taşıyarak Candeias ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

        23'üncü dakikada Eyüpspor'da Caner Erkin'in kullandığı frikik vuruşu ile ortaladığı topa ceza sahası içerisinde dokunan Bruno, skoru eşitledi: 1-1.

        İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        69'uncu dakikada Eyüpspor'un kullandığı serbest vuruşu Kocaelispor savunması uzaklaştırdı. Amaral'ın verdiği uzun pas ile kendi yarı alanından koşu yaparak buluşan Tanque, savunmayı atlatarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.

        Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Dinçer AKBİR

        2024-01-20 21:18:47

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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