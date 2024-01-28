1999 depreminde ağır kayıplar veren Kocaeli'nin röntgeni çekiliyor KOCAELİ'deBüyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında 'Kocaeli Yapı Envanter Çalışması Protokolü' kapsamında; 1999 depremi öncesi yapılan binalara ilişkin risk analizi tamamlandı. Çalışma ile 17 Ağustos 1999 depreminde büyük kayıplar veren kentin röntgeni çekilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yaklaşık 200 bin binanın taraması tamamlandı. Diğer binaları da tarayacağız" dedi.

KOCAELİ'deBüyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında 'Kocaeli Yapı Envanter Çalışması Protokolü' kapsamında; 1999 depremi öncesi yapılan binalara ilişkin risk analizi tamamlandı. Çalışma ile 17 Ağustos 1999 depreminde büyük kayıplar veren kentin röntgeni çekilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yaklaşık 200 bin binanın taraması tamamlandı. Diğer binaları da tarayacağız" dedi.

Büyük Marmara depreminde, 17 Ağustos 1999'da büyük kayıplar veren kentte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında 'Kocaeli Yapı Envanter Çalışması Protokolü' yapıldı. Protokol kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin de desteğiyle 2007 yılı öncesinde inşa edilen yapıların tamamı incelenecek. Hızlı tarama yöntemiyle tek tek her bina için ayrı bir envanter hazırlanırken; ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin tespit edilmesi planlanıyor. Envanter çalışmasının 1999 depremi öncesi yapılan binalar ile ilgili kısmı tamamlandı. '1999 DEPREMİ ÖNCESİNDEKİ BİNALARIN TAMAMI BİTTİ'

Çalışma hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, "Kocaeli'de toplam 315 bin civarında bina var. Bu yapıların yaklaşık 160 bini 1999 depremi öncesinde yapılmış. 2007'de ve 2018'de yapı yönetmeliği çıktı. 2007'yi baz aldığımızda, 2007'den geriye doğru gittiğimizde 250 bin bina var. 2007, önemli bir kırılma noktası. '2007 yönetmeliği doğrultusunda yapılan binaları öncelikle incelenmesi gereken binalar değildir' diye varsayarak çalışmayı yürüttük ve şu an yaklaşık 200 bin binanın taraması bitirildi. 1999 depremi öncesindeki binaların tamamı bitti; 2007'ye kadar olanların da 50 bin civarı kaldı. Bu manada riskli alanlar yönetmeliği çerçevesinde, riskli olan binaların taraması tamamlandı" dedi.

'TEHDİTLER BİR FIRSAT DA YARATIR'

Büyükakın, "Bunu aynı zamanda bir kentsel yenilenme fırsatı olarak da değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Yapıları depreme karşı güvenli hale getirelim ama bunu yaparken şehri, dar sokaklardan, birbirini tamamlamayan çıkmaz sokaklardan da kurtarabilelim. Bu yapı stokunu öyle yenileyelim ki şehirde yeni ulaşım aksları oluşabilsin. Şehirde sosyal donatılar için, çocuklarımızın gideceği okullar için, gençlerimizin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın şehirde kendilerini huzurda hissedecekleri kamusal mekanlar oluşturabilelim; otopark problemini çözelim diye de düşündüğümüzde aslında bu manada bir kentsel yenilenme fırsatı olarak da görmeliyiz. Çünkü tehditler her zaman beraberinde bir fırsat da yaratır" diye konuştu.

'TAM ZAMANINDA ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ'

Çözüm odaklı çalışmaya dikkati çeken Büyükakın, "Bu tür paylaşımlar çözüm önerileri ile olmalı diye düşünüyorum. Gereksiz endişeye mahal de vermemek lazım. Eğer bir çözümle gitmezseniz, 'Şu kadar bina güvenli değil' demenin hiçbir faydası olmaz. Gereksiz paniğe yol açar. Dolayısıyla çözümlerle masaya oturmakta fayda var. Şu anda da o çalışmaları yürütüyoruz. Her şeyi zamanında yapmak lazım. Zamanından erken ya da geç çözümlerin tamamı yanlıştır. Tam zamanında çözümler üretilmeli ve muhataplarıyla çözümler üretilmeli. Çözümün nasıl olacağına dair bilgilerle paylaşımlar yapılmalı. Bu çalışmaları da titizlikle yürütmek gerekiyor. Popülist bir yaklaşım içinde olmadan, gerçekten her safhada bilgilendirme yapılarak yol yürünmeli" dedi.

PROJEYE 6 AY ÖNCE BAŞLANDI

Kocaeli'nde çok büyük ölçekte tarama yapıldığını belirten Büyükakın, "Bunu yaklaşık 6 ay kadar önce başlattık. Uzunca bir süredir de İnşaat Mühendisleri Odası'na bağlı inşaat mühendisleri, sahada taramalarını devam ettiriyor. Yaklaşık 200 bin binanın taraması tamamlandı. Diğer binaları da tarayacağız. Mesela 2007'ye kadar olanlar bittikten sonra, 2007'den sonra olan binalar da projeleriyle, hali hazırdaki durumları arasında bir farklılık var mı diye bakılacak. Çünkü 2007'den hatta 2018 sonrasında yapılmış binalar olabilir. Fakat kolon kesmişse, o bina risk arz edebilir. Onlara da ayrıca bakılacak" diye konuştu.