Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KOCAELi´nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
KOCAELi´nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Köse Sokak´tan bulvara bağlanan K.B. idaresindeki 41 P 2492 plakalı servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 41 AED 662 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.´yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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