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        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:20
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        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.

        Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 2334/3 Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 RH 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu. Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı. Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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