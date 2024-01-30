Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.

Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 2334/3 Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 RH 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu. Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı. Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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