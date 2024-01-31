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        1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı 'yol verme' kavgasında sanıklara ceza yağdı

        KOCAELi´nin Gölcük ilçesinde trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada Osman Akyol´un (36) öldürüldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada sanıklara ceza yağdı, tutuksuz yargılanan bir şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:20
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        1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı 'yol verme' kavgasında sanıklara ceza yağdı
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        KOCAELi´nin Gölcük ilçesinde trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada Osman Akyol´un (36) öldürüldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada sanıklara ceza yağdı, tutuksuz yargılanan bir şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi.

        Olay, 20 Mayıs 2022 tarihinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde otomobiliyle seyir halinde bulunan Özkan Yıldız ile motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Akyol (30) arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. Olayın ardından Özkan Yıldız'ın ağabeyi Özcan Yıldız, motosiklet sürücüsü Ömer Akyol´un telefon numarasını araştırdı. Akyol´un numarasını bulan Yıldız, arayarak konuşmak amacıyla adresini istedi. Adresi öğrenen Yıldız kardeşler ve beraberlerindeki İsmail Sevinç isimli kişi Ömer Akyol´un yaşadığı adrese gitti.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Tarafların bir araya gelmesinin ardından sokak üzerinde çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Ömer Akyol, kardeşi Osman Akyol (36) ve Osman Akyol´un eşi H. Akyol (32) kurşunlarla yaralandı. Olay yerinde bulunan İsmail Sevinç ise bıçaklandı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Osman Akyol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Özkan Yıldız, Özcan Yıldız, G.Y., İ.Y., S.Y., T.G. ve Ö.A. gözaltına alındı. Özkan Yıldız ve ağabeyi Özcan Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

        47 YIL HAPİS CEZASI

        Olayla ilgili Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar Özcan Yıldız, Özkan Yıldız, G.Y., Ömer Akyol ve olayda yaralanan H. Akyol katıldı. Sanıklar, son savunmalarında tahliyelerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan Yıldız hakkında Osman Akyol´u 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 25 yıl, H. Akyol´a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, Ömer Akyol´a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, `Tehdit´ suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması sebebiyle Yıldız´a 10 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezası da verildi.  

        MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Diğer tutuklu sanık Özcan Yıldız hakkında kararını açıklayan mahkeme, Osman Akyol´a karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğine karar vererek müebbet hapis cezası, H. Akyol´a karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, Ömer Akyol´a karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması sebebiyle Yıldız´a 1 yıl hapis cezası ve 600 TL adli para cezası verildi.

        SANIKLARA CEZA YAĞDI

        İsmail Sevinç´in tutuklanmasına karar veren heyet, Osman Akyol´a karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay, H. Akyol´a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis, Ömer Akyol´a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 20 yıl 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Ömer Akyol hakkında ise Özkan Yıldız, Gökhan Yıldız ve İsmail Sevinç´e karşı 'Kasten yaralama´ suçunu işlediği belirtilerek 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, bir diğer tutuksuz sanık G.Y.´ye ise Ömer Akyol´a karşı işlediği `kasten yaralama´ suçundan bin 500 TL adli para cezası verilmesine karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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