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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:10
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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (2)
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        FABRİKAİÇİNDEN FOTOĞRAF

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G firmasının fabrika ana binasını basıp, içeridekileri rehin alan kişiyi polisin ikna çalışmaları sürerken, Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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