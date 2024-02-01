Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (3)

2KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kocaeli Gebze'de fabrikada işçilerin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle rehin alındığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 kişi oldukların öğrenilen saldırganların temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 6'sı erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 7 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Rehin alınanların 3'ünün şirketin muhasebecisi, 1 kişinin ise proje sorumlusu, diğer 3'ünün ise fabrika personeli olduğu öne sürüldü.