Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (3)
2KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Kocaeli Gebze'de fabrikada işçilerin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle rehin alındığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 kişi oldukların öğrenilen saldırganların temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 6'sı erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 7 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Rehin alınanların 3'ünün şirketin muhasebecisi, 1 kişinin ise proje sorumlusu, diğer 3'ünün ise fabrika personeli olduğu öne sürüldü.
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