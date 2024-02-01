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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:30
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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (4)
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        REHİNEKRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

        Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD´li firma P&G´nin fabrikasında 7 kişinin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle 2 kişi tarafından rehin alındığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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