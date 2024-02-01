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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:50
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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (5)
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        REHİNELERİNYAKINLARI FABRİKA ÖNÜNDE AĞLADI

        Kocaeli'de rehin alma olayının yaşandığı fabrikanın olduğu yere rehin tutulan kişilerin yakınları geldi. Olay yerinde bulunan bazı kişilerin endişeli şekilde beklediği görülürken, bazı kişiler ise gözyaşlarını tutamadı. Fabrikada finans departmanında çalışan rehinelerden Süheyla Zihni'nin eşi İsmet Zihni saldırganın bir hesaptan yayın açtığını belirterek, "Görüntülerde eşim vardı, arkadaşımın eşi vardı. 1-2 tane de erkek çalışan orada otuyorlardı. Müzik çalıyorlardı. Eşim bana mesaj attı ama o mu başkası mı bilmiyorum. Rehin alındığını söyledi. 'Biri yaklaşırsa sağa sola ateş açıyor' dedi. Saldırgan rehin aldığı kişilere, 'Size bir şey yapmayacağım, rahat olun' demiş. İçeride 7 kişi var. İçerideki eşim. Finans departmanında çalışıyor. Ben İzmit'ten geliyorum. İzmit'teyken beni kardeşi arayıp 'Telefona bakmıyor, bir şey mi var' diye sordu. Sonra ben aradım yine bakmadı. Daha sonra mesaj atmış 'Rehin alındık' diye. Aradım, açtı 'Rehin alındık, iyiyiz' dedi kapattı telefonu ben öyle geldim. Sadece rehin alındığını söyledi. Yaklaşan olmuş herhalde şahsa, sağ-sola ateş açtı demiş" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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