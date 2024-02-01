Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (6)
SALDIRGANINPAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli'de fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.
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