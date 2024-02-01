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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:40
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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (6)
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        SALDIRGANINPAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

        Kocaeli'de fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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