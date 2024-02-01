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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:20
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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (7)
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        SALDIRGAN1 KİŞİ

        Kocaeli´nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD´li firma P&G´nin fabrikasında 7 kişinin rehin alınması olayında son alınan bilgiye göre, İbrahim Y.´nin olayı tek başına gerçekleştirdiği ifade edildi.

        AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ, SOSYAL MEDYADAN YAKINLARINI TAKİP EDİYORLAR

        Rehine krizi devam ederken, rehin alınan 7 çalışanın yakınlarının tedirgin bekleyişi de sürüyor. Rehine yakınları, zaman zaman rehinelerin açtığı sosyal medya yayınlarını takip ederek sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar.

        PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

        Bu arada saldırgan İbrahim Y. de sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam etti. İbrahim Y. paylaşımında, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı.

        Saldırganın bir diğer paylaşımında da rehinelerden birinin doğum gününün kutlanmasıyla ilgili, "Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla" ifadeleri yer aldı.

        DIŞARI ÇIKMA FIRSATI OLDUĞU HALDE ÇIKMAMIŞ

        Saldırgan ayrıca rehinelerden Süreyya isimli kadının çıkma fırsatı olmasına rağmen dışarıya çıkmadığını iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

        "Süreyya Hanım çıkma fırsatı olduğu halde arkadaşlarını bırakmayıp, kalarak dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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