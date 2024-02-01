Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (8)
REHİNELERDENBİRİNİN AİLE GRUBUNA YAZDIĞI MESAJLAR YÜREK BURKTU
Kocaeli Gebze´de rehin alınanlardan birinin, yakınlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Kadın rehinenin gruba, "Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız" dediği görüldü. Aile üyelerinin de kadına iyi dileklerde bulunarak teskin etmeye çalıştığı görüldü.
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