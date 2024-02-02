Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (9)

REHİNEKRİZİ 10 SAAT SÜRDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada 7 çalışanı rehin alan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.´yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

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