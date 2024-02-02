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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (9)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:08
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        Kocaeli'de fabrikayı basıp işçileri rehin aldı (9)
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        REHİNEKRİZİ 10 SAAT SÜRDÜ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada 7 çalışanı rehin alan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.´yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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