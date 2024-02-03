Gebze´de kimya fabrikasında yangın (3)

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da bölgeye gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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