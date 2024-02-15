Hastane yakınındaki fünyeyle patlatılan valiz boş çıktı
KOCAELİDevlet Hastanesi'nde, polikliniklerin yakınında bulunan ve fünyeyle patlatılan valiz boş çıktı. Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak üzerinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin poliklinikler girişi mevkinde meydana geldi. Polikliniklerin yakınındaki köprü altında duran valizi gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Hastanenin poliklinikler bölümüne giriş ve çıkışlar da durduruldu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı. Yol, daha sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
KOCAELİDevlet Hastanesi'nde, polikliniklerin yakınında bulunan ve fünyeyle patlatılan valiz boş çıktı. Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak üzerinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin poliklinikler girişi mevkinde meydana geldi. Polikliniklerin yakınındaki köprü altında duran valizi gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Hastanenin poliklinikler bölümüne giriş ve çıkışlar da durduruldu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı. Yol, daha sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
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