Davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vuran şüpheli yakalandı

Olay 4 Mayıs gecesi Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, ramazan ayında davul çalmak isteyen Samet Ş.’ye başka mahallede ikamet ettiği gerekçesiyle izin vermedi. Muhtarın, talebini reddetmesi üzerine Samet Ş. yanındaki tabancayla muhtarı sağ bacağından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yakınlarının Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü Metin Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Samet Ş.'nin Derince ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese bugün operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ramazan ayında davul çalmasına izin vermeyen muhtarı tabanca ile yaralayan şüpheli Samet Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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