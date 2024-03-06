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        Davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vuran şüpheli yakalandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ramazan ayında davul çalmasına izin vermeyen muhtarı tabanca ile yaralayan şüpheli Samet Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:00
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        Davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vuran şüpheli yakalandı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ramazan ayında davul çalmasına izin vermeyen muhtarı tabanca ile yaralayan şüpheli Samet Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Olay 4 Mayıs gecesi Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, ramazan ayında davul çalmak isteyen Samet Ş.’ye başka mahallede ikamet ettiği gerekçesiyle izin vermedi. Muhtarın, talebini reddetmesi üzerine Samet Ş. yanındaki tabancayla muhtarı sağ bacağından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yakınlarının Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü Metin Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Samet Ş.'nin Derince ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese bugün operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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