Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
KOCAELİ'nin Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
KOCAELİ'nin Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metemfetamin, 1 gram kokain, 110 adet uyuşturucu hap, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorguları sonrası serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen T.Y., Ü.A., O.A., ve G.K. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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