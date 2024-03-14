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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        KOCAELİ'nin Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 00:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:05
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        KOCAELİ'nin Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metemfetamin, 1 gram kokain, 110 adet uyuşturucu hap, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorguları sonrası serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen T.Y., Ü.A., O.A., ve G.K. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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