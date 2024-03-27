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        'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:45
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        'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), Kadem Can Çiçek'i (16) tabanca ile vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek ile E.K.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.K.D., tabanca ile Çiçek'i göğsünden vurdu. E.K.D. kaçarken, ağır yaralanan Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, burada kurtarılamadı. Cenaze Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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