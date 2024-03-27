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        'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 19:09 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:15
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        'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), tarafından tabancayla vurularak öldürülen Kadem Can Çiçek (16) Gebze'de Beylikbağı Sarı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şüpheli E.K.D.'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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