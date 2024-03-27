'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü (2)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), tarafından tabancayla vurularak öldürülen Kadem Can Çiçek (16) Gebze'de Beylikbağı Sarı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şüpheli E.K.D.'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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