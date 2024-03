'Kız meselesi' kavgasında Kademcan'ı öldüren şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' sebebiyle çıkan, Kademcan Çiçek'in (16) göğsünden tabancayla vurularak öldüğü olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E. (20) tutuklanırken, E.K.D. (20) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, geçen 26 Mart gecesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.E. tabancayla ateş açtı. Bir mermi Kademcan Çiçek'in göğsüne isabet etti. Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, kurtarılamadı. Çiçek'in cenazesi önceki gün toprağa verildi. Olayın ardından M.E. ve E.K.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.