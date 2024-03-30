Devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Cami Mahallesi'ndeki çimento fabrikasına ait yol üzerinde meydana geldi. Fabrika içerisinde ilerleyen Rasim Neşe yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde virajda devrilen kamyonun şoförü Rasim Neşe, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

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