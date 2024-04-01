Kocaeli'nin Körfez ve Kandıra ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçilirken, CHP sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alırken, Kandıra ilçesinde de AK Parti'li Erol Ölmez'e 885 oyla kaybeden bağımsız aday Cengiz Kan, sandık sonuçlarını incelediklerini ve itiraz edeceklerini söyledi.

Körfez ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti Adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu. CHP, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy farkla seçimi kaybetti. Aradaki oy farkının az olması sebebiyle CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede, İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı değerlendirdiği öğrenildi.