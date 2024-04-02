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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; İstanbul yönü trafiğe kapandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 kamyonun karıştığı, 1 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:35
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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; İstanbul yönü trafiğe kapandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 kamyonun karıştığı, 1 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yola dökülen yapı malzemeleri nedeniyle 1 saat ulaşıma kapalı kalan yolda trafik emniyet şeridinden yeniden sağlanmaya başlandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Güzeltepe Viyadüğü’nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Pir Ö., yönetimindeki 61 K 14166 plakalı kamyon, önünde aniden yavaşlayan Yakup Y.'nin kullandığı 33 YY 1980 plakalı kamyona çarptı. Bu sırada arkadan gelen Alaattin E. yönetimindeki yapı malzemeleri yüklü 41 F 6272 plakalı kamyon da Pir Ö.'nün kullandığı kamyona çarparak devrildi. Devrilen kamyonun kasasındaki yapı malzemelerinin yola saçılması sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Alaattin E.'ye ambulansta ayakta müdahale edildi.

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar vinç ve çekicilerle yoldan kaldırılırken, yola dökülen yapı malzemeleri bölgeye getirilen ekiplerin kullandığı iş makinesiyle toplandı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolun bir kısmının temizlenmesinin ardından trafik emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Ekiplerin yolu temizleme çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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