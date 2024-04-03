Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya 23 yıl hapis

        KOCAELİ'de, oğlunun öldüğü trafik kazasında, otomobili kullanan Belfun Doğramacı'yı (44) öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı (39) yaralayan Mustafa Şişek, tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanıp 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya 23 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'de, oğlunun öldüğü trafik kazasında, otomobili kullanan Belfun Doğramacı'yı (44) öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı (39) yaralayan Mustafa Şişek, tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanıp 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 22 Şubat 2022'de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Mustafa Şişek, 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya yolunda oğlu Ahmet Batuhan Şişek'in (19) öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaştı. Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'yı darbetti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı. Hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hayatını kaybetti, kolundan yaralanan Sevda Doğramacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Şişek, ifadesinde Belfun Doğramacı'nın tehlikeli şekilde araç kullandığını ve oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söylerken, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Mustafa Şişek'in Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı'ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de iddianameye eklendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama aşamasında Mustafa Şişek, cezaevinde tutukluyken fenalaştı. Hastaneye götürülen Şişek'e kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından Şişek'in cezaevinden tahliyesine, ev hapsine alınmasına karar verildi. Bir önceki duruşmada mahkeme, Şişek'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

        KARAR DURUŞMASI

        Olayla ilgili davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Şişek ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan Şişek, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 16 yıl, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği 'Yaralama' suçundan 6 yıl ve 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan 1 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
        Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin...
        Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin...
        Kocaeli'de PTT çalışanları Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğine "Gazze" konulu...
        Kocaeli'de PTT çalışanları Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğine "Gazze" konulu...
        Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
        Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek
        Kocaeli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek