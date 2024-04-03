Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor - Göztepe: 3-2

        STAT: Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer DemirKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor - Göztepe: 3-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya (Dk. 85 Vukovic), Burak Öksüz, Mehmet Yılmaz (Dk. 69 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Barış Alıcı), Duhan Aksu (Dk. 85 Atila Turan), Candeias, Amaral, Cem Ekinci (Dk. 69 Sheidaev)

        GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 76 Turgay Gemicibaşı), Romulo (Dk. 65 Messaoudi), Mamah (Dk. 66 Lundqvist)

        GOLLER: Dk. 83 (Pen), 90 (Pen) ve 90+9 (Pen) Candeias (Kocaelispor) - Dk. 44 Mamah, Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Mesut Can Tunalı, Sheidaev (Kocaelispor) - Dk.63 Celil Yüksel, Billal Messaoudi(Göztepe)

        TFF 1'inci Lig’in 28’inci haftasında Kocaelispor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada konuk ettiği Göztepe’yi 3-2 yendi.

        44’üncü dakikada Göztepe’de İsmail Köybaşı’nın ceza sahası içerisindeki pasını Mamah topuğuyla ağlara yolladı: 0-1.

        Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        68’inci dakikada hızlı atakta ceza sahasında topla buluşan Göztepe'de Billal Mesaoudi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

        71’inci dakikada atak yapan Göztepe’de ceza sahası içerisine topu taşıyan Bilal Messaoudi’nin pasıyla kale önünde meşin yuvarlak ile buluşan Kubilay Kanatsızkuş, farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

        81’inci dakikada Kocaelispor’un hızlı atağında Göztepeli Ogün Bayrak’ın müdahalesi sonrasında topsuz alanda koşan Beridze yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Kaya bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

        83’üncü dakikada penaltıyı kullanan Candeias, topu ağlara gönderdi: 1-2.

        86’ncı dakikada Göztepe’li Taha Altıkardeş’in Kocaelisporlu Sheaidaev’e yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem Barış Saka oyunu durdurdu. VAR ile görüşen hakem Saka, tavsiye ile pozisyonun faul olmadığına, ancak Göztepeli Taha Altıkardeş’in ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini tespit ederek ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

        89’uncu dakikada Candeias penaltıda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

        90+6’ncı dakikada Kocaelispor’un atağında Barış Alıcı’nın şutunda kaleci Lis’den seken topa müdahale eden Göztepe'de Ümit Akdağ, meşin yuvarlağı elle müdahale ettiği gerekçesiyle Hakem Barış Saka üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

        90+9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Candeias takımını öne geçirdi: 3-2.

        Kocaelispor maçı 3-2 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya...
        Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren babaya...
        Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
        Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin...
        Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin...
        Kocaeli'de PTT çalışanları Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğine "Gazze" konulu...
        Kocaeli'de PTT çalışanları Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğine "Gazze" konulu...
        Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
        Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı