Kocaelispor - Göztepe: 3-2

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya (Dk. 85 Vukovic), Burak Öksüz, Mehmet Yılmaz (Dk. 69 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Barış Alıcı), Duhan Aksu (Dk. 85 Atila Turan), Candeias, Amaral, Cem Ekinci (Dk. 69 Sheidaev)

GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 76 Turgay Gemicibaşı), Romulo (Dk. 65 Messaoudi), Mamah (Dk. 66 Lundqvist)

68’inci dakikada hızlı atakta ceza sahasında topla buluşan Göztepe'de Billal Mesaoudi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

71’inci dakikada atak yapan Göztepe’de ceza sahası içerisine topu taşıyan Bilal Messaoudi’nin pasıyla kale önünde meşin yuvarlak ile buluşan Kubilay Kanatsızkuş, farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

81’inci dakikada Kocaelispor’un hızlı atağında Göztepeli Ogün Bayrak’ın müdahalesi sonrasında topsuz alanda koşan Beridze yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Kaya bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

83’üncü dakikada penaltıyı kullanan Candeias, topu ağlara gönderdi: 1-2.

86’ncı dakikada Göztepe’li Taha Altıkardeş’in Kocaelisporlu Sheaidaev’e yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem Barış Saka oyunu durdurdu. VAR ile görüşen hakem Saka, tavsiye ile pozisyonun faul olmadığına, ancak Göztepeli Taha Altıkardeş’in ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini tespit ederek ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.