CHP'nin Körfez'deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

KOCAELİ’de, resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AK Parti’nin kazandığı Körfez ilçesinde CHP, sandıkların tamamına itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi. İlçe ve İl Seçim Kurulu CHP’nin itirazını reddetti. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, kararı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacaklarını söyledi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’nin adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP’nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy aldı. CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına ve 5 bin 73 geçersiz oya itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayılmasını ve geçersiz oyların da incelenmesini talep etti.