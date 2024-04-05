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        Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu 

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, çıkan tartışmada tarafları ayırmak isteyen 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:55
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        Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu 
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, çıkan tartışmada tarafları ayırmak isteyen 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. 2 kişiyi vuran ve olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi, Hacı Mahmut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine cadde üzerinde bulunan Recep K. ve Rüstem K. tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Y.Ö.'nün tabancayla ateş açması sonucu tartışmayı ayırmak isteyen Recep K. ve Rüstem K. vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı. 

        İki kişiyi tabancayla vuran Y.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Y.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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