Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, çıkan tartışmada tarafları ayırmak isteyen 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı.
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, çıkan tartışmada tarafları ayırmak isteyen 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. 2 kişiyi vuran ve olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi, Hacı Mahmut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine cadde üzerinde bulunan Recep K. ve Rüstem K. tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Y.Ö.'nün tabancayla ateş açması sonucu tartışmayı ayırmak isteyen Recep K. ve Rüstem K. vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı.
İki kişiyi tabancayla vuran Y.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Y.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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