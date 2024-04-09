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        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilip ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Serdal Karapınar ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:35
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        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilip ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Serdal Karapınar ağır yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Kartepe ilçesi Acısu mevkisiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serdal Karapınar’ın kontrolünü yitirdiği 34 HDB 580 plakalı otomobili, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta sıkışan Karapınar, ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karapınar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Umuttepe Kampüsü'ne kaldırıldı.

        Otomobil vinç ile bulunduğu yerden çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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