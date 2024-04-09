Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil vinç ile bulunduğu yerden çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Kartepe ilçesi Acısu mevkisiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serdal Karapınar’ın kontrolünü yitirdiği 34 HDB 580 plakalı otomobili, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta sıkışan Karapınar, ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karapınar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Umuttepe Kampüsü'ne kaldırıldı.

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