Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe'de otomobil ile ATV çarpıştı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Kartepe, ilçesinde otomobil ile turistik gezi amaçlı kullanılan ATV'nin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe'de otomobil ile ATV çarpıştı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Kartepe, ilçesinde otomobil ile turistik gezi amaçlı kullanılan ATV'nin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Uzuntarla Mahallesi 309'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. O.B idaresindeki 77 AV 266 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız turistik gezi amacıyla kullanılan ATV ile çarpıştı. Kaza nedeniyle ATV'de bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' y...
        Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' y...
        Çekicideki hafif ticari araç, otobüsün üzerine düştü
        Çekicideki hafif ticari araç, otobüsün üzerine düştü
        Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gebze'de arife günü vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı
        Gebze'de arife günü vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı
        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı
        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı
        Sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne yandı
        Sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne yandı