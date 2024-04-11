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        Halk otobüsüyle çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

        KOCAELİ'de, kavşakta, özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Muhammed Akbulak (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:25
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        Halk otobüsüyle çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü
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        KOCAELİ'de, kavşakta, özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Muhammed Akbulak (17), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi NATO ile Çenesuyu caddeleri kesişiminde meydana geldi. Kavşakta, Kaan Muhammed Akbulak idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile bölgede sefer yapan S.K. yönetimindeki 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletli Kaan Muhammed Akbulak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, özel halk otobüsü sürücüsü S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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